«Были допущены просчеты». Почему сменили главу КНБ объяснили в Акорде

Отставка председателя КНБ Ермека Сагимбаева связана не только с кадровой ротацией. При принятии решения Президент Касым-Жомарт Токаев учёл задержание фигурантов коррупционного дела, связанного с руководителями «Самрук-Қазына» и «Қазақстан темір жолы». Кроме того, служебное взыскание получил министр внутренних дел Ержан Саденов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Айбека Смадиярова.

Как следует из распространённого сообщения, Сагимбаев освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. Решение также связано с необходимостью обновления руководящего состава КНБ и реформирования спецслужбы.

При этом Президент учёл обстоятельства коррупционного инцидента. По его оценке, в работе силовых органов были допущены просчёты.

В связи с этим служебное взыскание объявили и министру внутренних дел Ержану Саденову.

В сообщении отдельно затронуто расследование в отношении руководителей фонда «Самрук-Қазына» и компании «Қазақстан темір жолы». Утверждается, что коррупционный характер дела подтверждается действиями его фигурантов во время следственных мероприятий.

При этом окончательную юридическую оценку действиям подозреваемых должен дать суд.

Также отмечается, что Токаев с самого начала был осведомлён о проводившемся расследовании, а его позиция в отношении борьбы с коррупцией остаётся неизменной.

Токаев дал новые поручения руководству МВД

В тот же день Президент провёл рабочее совещание с командным составом Министерства внутренних дел.

Глава государства потребовал укрепить служебную дисциплину и повысить профессиональную подготовку полицейских.

Особое внимание он поручил уделить обеспечению общественной безопасности в соответствии с принципом «Закон и Порядок».

Министру Ержану Саденову также указали на необходимость усилить воспитательную работу среди рядового и офицерского состава полиции.

Напомним, 16 ноября Токаев освободил Ермека Сагимбаева от должности председателя КНБ и назначил на его место Марата Ирменова. Новому руководителю поручено реформировать ведомство, усилить противодействие коррупции и повысить эффективность работы органов национальной безопасности.