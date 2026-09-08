Казахстану до 2035 года потребуется 1,8 млн работников рабочих профессий

До 2035 года экономике Казахстана потребуется около 2,9 млн работников с учетом замещения выбывающих кадров и появления нового спроса. Из них 1,8 млн человек придутся на рабочие профессии.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

По его словам, сейчас численность рабочей силы в стране составляет 9,8 млн человек, из которых 9,4 млн заняты. При этом более половины вакансий на Электронной бирже труда относятся к рабочим профессиям.

«Главная задача – обеспечить соответствие между реальной потребностью экономики, квалификациями работников и системой подготовки кадров. Ключевая задача – не создание спроса, а обеспечение соответствия подготовки кадров текущим и перспективным потребностям экономики», – сказал Ертаев.

Где будет больше всего вакансий

Наибольшая потребность в специалистах ожидается в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и IT.

На этом фоне перечень наиболее востребованных профессий планируют расширить с 51 до 174 специальностей. Речь идет, в частности, об инженерии, строительстве, обрабатывающей промышленности, биотехнологиях, зеленой и ядерной энергетике.

При этом развитие технологий и искусственного интеллекта будет менять структуру занятости.

«Некоторые профессии исчезнут – обработчики и наборщики текстов, служащие по вводу данных, корректоры. Большинство профессий трансформируются. Появятся принципиально новые направления деятельности. В этих условиях система подготовки кадров должна работать на опережение», – отметил министр.

По его словам, для этого в отраслях будут заранее определять перспективные профессии, а квалификационные требования и образовательные программы – оперативно обновлять под запросы экономики.

В экономике Казахстана заняты 9,4 млн человек

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