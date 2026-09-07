Почему жители Туркменистана выбирают буйволятину вместо говядины
Цены на мясо достигли 165 манатов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркменистане килограмм говядины с костями на рынках Ашхабада продают за 160 манатов.
По данным «Хроники Туркменистана», в Туркменабаде цена еще выше – около 165 манатов за килограмм.
Жители Лебапского велаята при этом чаще выбирают замороженную буйволятину. Ее стоимость значительно ниже – около 35 манатов за килограмм. Однако покупатели отмечают, что по вкусовым качествам она уступает говядине.
Ранее сообщалось, что в Туркменистане второй день подряд наблюдается дефицит говядины на базарах и в частных магазинах. Мясо отсутствует в продаже в Туркменабаде, а также, по неподтверждённой информации, на рынках Марыйского велаята.
Что происходит в Ашхабаде
В столице распространяются слухи о случаях, когда частные продавцы якобы реализовывали вместо говядины мясо ослов. В связи с этим санитарные службы, как утверждается, изъяли мясо с прилавков для проведения лабораторной экспертизы.
При этом продавцы, по информации издания, пока не получили обратно изъятую продукцию и не были ознакомлены с результатами исследований.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее издание сообщало о нехватке говядины в Ашхабаде. На некоторых рынках на фоне дефицита начали продавать верблюжатину.
Почему выросли цены
В Туркменабаде в начале недели килограмм говядины подорожал со 150 до 200 манатов. Позже цена снизилась до 165 манатов, однако затем мясо полностью исчезло из продажи.
Местные жители связывают ситуацию с подготовкой к торжественному открытию приграничной торговой зоны «Алат–Фараб» на границе Туркменистана и Узбекистана. По их предположению, мясо могли направить в торговую зону для обеспечения мероприятия.
Эта версия также не получила официального подтверждения.
Где ещё нет мяса
По данным «Хроники Туркменистана», говядина также отсутствует на рынках Марыйского велаята.
Точные причины перебоев с поставками мяса в нескольких регионах Туркменистана пока установить не удалось.
Официальные комментарии туркменских государственных органов по ситуации с поставками и качеством мяса на момент публикации отсутствуют.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 6 сентября
- Опасная погода накроет Казахстан 7 сентября
- У новорожденной в Алматы удалили опухоль весом два килограмма
- Мелони после поздравления Токаева заявила о планах укреплять отношения с Казахстаном
- От скважины до цифрового месторождения: где в Казахстане готовят будущих нефтяников