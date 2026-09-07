Почему жители Туркменистана выбирают буйволятину вместо говядины

В Туркменистане килограмм говядины с костями на рынках Ашхабада продают за 160 манатов.

По данным «Хроники Туркменистана», в Туркменабаде цена еще выше – около 165 манатов за килограмм.

Жители Лебапского велаята при этом чаще выбирают замороженную буйволятину. Ее стоимость значительно ниже – около 35 манатов за килограмм. Однако покупатели отмечают, что по вкусовым качествам она уступает говядине.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане второй день подряд наблюдается дефицит говядины на базарах и в частных магазинах. Мясо отсутствует в продаже в Туркменабаде, а также, по неподтверждённой информации, на рынках Марыйского велаята.

Что происходит в Ашхабаде

В столице распространяются слухи о случаях, когда частные продавцы якобы реализовывали вместо говядины мясо ослов. В связи с этим санитарные службы, как утверждается, изъяли мясо с прилавков для проведения лабораторной экспертизы.

При этом продавцы, по информации издания, пока не получили обратно изъятую продукцию и не были ознакомлены с результатами исследований.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее издание сообщало о нехватке говядины в Ашхабаде. На некоторых рынках на фоне дефицита начали продавать верблюжатину.

Почему выросли цены

В Туркменабаде в начале недели килограмм говядины подорожал со 150 до 200 манатов. Позже цена снизилась до 165 манатов, однако затем мясо полностью исчезло из продажи.

Местные жители связывают ситуацию с подготовкой к торжественному открытию приграничной торговой зоны «Алат–Фараб» на границе Туркменистана и Узбекистана. По их предположению, мясо могли направить в торговую зону для обеспечения мероприятия.

Эта версия также не получила официального подтверждения.

Где ещё нет мяса

По данным «Хроники Туркменистана», говядина также отсутствует на рынках Марыйского велаята.

Точные причины перебоев с поставками мяса в нескольких регионах Туркменистана пока установить не удалось.

Официальные комментарии туркменских государственных органов по ситуации с поставками и качеством мяса на момент публикации отсутствуют.