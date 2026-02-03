Почетный караул и 21 артиллерийский залп: как Токаева встречали в Исламабаде
В аэропорту Исламабада Главу нашего государства встретили Президент Асиф Али Зардари и Премьер-министр Шахбаз Шариф, передает BAQ.KZ.
В честь прибытия высокого гостя в столичном аэропорту была выстроена рота почетного караула и произведен 21 торжественный залп из артиллерийских орудий.
Касым-Жомарта Токаева также приветствовала группа детей с флагами Казахстана и Пакистана.
Завтра состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ранее Телеграм-канал "Борт №1" опубликовал видео из Исламабада, на котором видно, как город приготовился к визиту Касым-Жомарта Токаева.
На опубликованных кадрах видно, что по городу вдоль дорог и улиц размещены плакаты с приветствием и фото Президента Казахстана, а также повсюду развевается государственный флаг Республики.
