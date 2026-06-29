Почти 300 абитуриентов удалили с ЕНТ, их результаты аннулировали

Министерство науки и высшего образования опубликовало промежуточные итоги основного ЕНТ-2026. За семь недель тестирования выявили 715 нарушений, почти 300 абитуриентов удалили из аудиторий, а их результаты аннулировали, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, с 10 мая тестирование прошли около 340 тысяч раз. По данным министерства, 73 процента абитуриентов сдавали экзамен на казахском языке, 27 процентов – на русском, еще 522 раза тестирование прошли на английском языке.

Кроме того, 70 процентов участников ЕНТ преодолели пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 66 баллов. Максимальные 140 баллов набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области.

В министерстве также сообщили, что особые условия во время тестирования были созданы для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 765 таких абитуриентов.

За семь недель проведения тестирования выявлено 715 нарушений правил. Так, 422 абитуриента были отстранены от тестирования за попытку пронести смартфоны, смарт-очки, микронаушники, шпаргалки и другие запрещенные предметы.

Еще 286 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил уже во время тестирования, их результаты аннулированы. Кроме того, после проверки видеозаписей были аннулированы результаты еще семи участников. При этом случаев использования подставных лиц не выявлено.

В ведомстве напомнили, что анализ видеозаписей после завершения ЕНТ продолжится до 31 октября. Если специалисты обнаружат факты использования запрещенных предметов или другие нарушения правил, результаты тестирования также будут аннулированы.

Ранее почти 500 человек поймали на нарушениях во время ЕНТ.