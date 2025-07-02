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Почти 4 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей в Павлодарской области

Павлодарская область модернизирует теплосети.

Сегодня, 09:06
АВТОР
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Пресс-служба акима Павлодарской области Сегодня, 09:06
Сегодня, 09:06
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Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, из резерва Правительства выделено порядка 3,8 млрд тенге на подготовку к отопительному сезону в Павлодарской области, передает BAQ.KZ.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Средства направлены на реконструкцию изношенных теплосетей в Павлодаре и Экибастузе, где ведётся масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры:

  • Экибастуз получит около 3 млрд тенге — на ремонт тепломагистралей ТМ-I и ТМ-III протяжённостью 1,4 км;
  • Павлодару направят 802 млн тенге — для завершения строительства ТМ-13 на улице Камзина, что обеспечит теплом жилой микрорайон.

Общая сумма проекта — 5,8 млрд тенге, из которых 2 млрд тенге выделены из областного бюджета в виде софинансирования.

В 2024 году уже были реализованы:

  • ремонт 9 км магистральных сетей;
  • восстановление котельных агрегатов;
  • строительство трубопровода осветлённой воды на Экибастузской ТЭЦ;
  • реконструкция 2,4 км теплосетей в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции".

Благодаря этому износ теплосетей снизился до 79,7%, но для устойчивой подготовки к зиме текущие работы необходимо завершить своевременно.

В перспективе — строительство новой магистрали ТМ-20А в Павлодаре на 9,8 млрд тенге, способной обеспечить теплом до 30% территории города, ранее не охваченной централизованным снабжением.

Ранее более 2,5 млрд тенге направили на реконструкцию ТЭЦ Кызылорды.

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