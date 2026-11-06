Почти 4 тысячи участков недр открыли для разведки: как подать заявку
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Компании и инвесторы могут претендовать на разведку твердых полезных ископаемых на 3 922 участках, которые снова стали свободными. Прием заявлений на лицензии начался 6 ноября и продлится всего 15 рабочих дней.
Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства. Участки открыли по статье 189-1 Кодекса «О недрах и недропользовании».
Как подать заявку
Заявление принимают только онлайн, через Единую платформу недропользования minerals.e-qazyna.kz. Срок 15 рабочих дней отсчитывается со дня открытия приема.
Если на один и тот же участок претендуют несколько компаний, право на разведку разыгрывают на аукционе.
По Кодексу о недрах, лицензию выдают не позднее пяти рабочих дней после того, как заявитель внесет обеспечение обязательств по ликвидации последствий разведки.
Кому могут отказать
В Кодексе перечислены основания для отказа. Лицензию не выдадут, если документы не соответствуют требованиям или их не хватает. Откажут и тем, у кого в течение года до подачи заявления отозвали лицензию на этот же участок, и тем, кто сам отказался от этого участка в течение календарного года. Еще одно основание это угроза национальной безопасности или концентрация прав недропользования в одних руках.
Не первая волна
Летом министерство уже открывало для разведки более 138 тыс. блоков, заявки на них принимали с 12 августа по 11 сентября 2026 года. По данным Единой платформы недропользования на 12 августа, в стране было выдано 3 183 лицензии на разведку твердых полезных ископаемых и 189 лицензий на добычу.
Зачем это нужно
Геологоразведку Глава государства назвал в Послании одной из задач, которые требуют нового подхода.
«Очевидно, что поиск новых месторождений устаревшими методами не принесет положительного результата. Мы должны превратить геологию в высокотехнологичную отрасль», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент поручил привлекать в разведку частный капитал и полномасштабно исследовать недра страны с помощью передовых технологий, обеспечив открытость и доступность данных.
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