Почти 4 тысячи участков недр открыли для разведки: как подать заявку

Компании и инвесторы могут претендовать на разведку твердых полезных ископаемых на 3 922 участках, которые снова стали свободными. Прием заявлений на лицензии начался 6 ноября и продлится всего 15 рабочих дней.

Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства. Участки открыли по статье 189-1 Кодекса «О недрах и недропользовании».

Как подать заявку

Заявление принимают только онлайн, через Единую платформу недропользования minerals.e-qazyna.kz. Срок 15 рабочих дней отсчитывается со дня открытия приема.

Если на один и тот же участок претендуют несколько компаний, право на разведку разыгрывают на аукционе.

По Кодексу о недрах, лицензию выдают не позднее пяти рабочих дней после того, как заявитель внесет обеспечение обязательств по ликвидации последствий разведки.

Кому могут отказать

В Кодексе перечислены основания для отказа. Лицензию не выдадут, если документы не соответствуют требованиям или их не хватает. Откажут и тем, у кого в течение года до подачи заявления отозвали лицензию на этот же участок, и тем, кто сам отказался от этого участка в течение календарного года. Еще одно основание это угроза национальной безопасности или концентрация прав недропользования в одних руках.

Не первая волна

Летом министерство уже открывало для разведки более 138 тыс. блоков, заявки на них принимали с 12 августа по 11 сентября 2026 года. По данным Единой платформы недропользования на 12 августа, в стране было выдано 3 183 лицензии на разведку твердых полезных ископаемых и 189 лицензий на добычу.

Зачем это нужно

Геологоразведку Глава государства назвал в Послании одной из задач, которые требуют нового подхода.

«Очевидно, что поиск новых месторождений устаревшими методами не принесет положительного результата. Мы должны превратить геологию в высокотехнологичную отрасль», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил привлекать в разведку частный капитал и полномасштабно исследовать недра страны с помощью передовых технологий, обеспечив открытость и доступность данных.