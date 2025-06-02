В Казахстане с начала 2025 года в заочном формате рассмотрено более 43,7 тысячи заявок на установление инвалидности, передает BAQ.KZ.

Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты населения в рамках реализации пилотного проекта по дистанционному проведению медико-социальной экспертизы (МСЭ). Проект охватывает все 20 регионов страны и позволяет получить услугу без необходимости посещения госорганов и комиссии.

"На сегодняшний день заочная МСЭ проводится по 30 нозологическим формам", — отмечают в ведомстве.

В 2024 году аналогичным образом было рассмотрено свыше 96,9 тыс. заявок, что составляет 37,4% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.

Решение о запуске системы было принято в соответствии с поручением Главы государства, озвученным на VI заседании Национального совета общественного доверия. Президент акцентировал внимание на важности создания максимально комфортных условий для людей с особыми потребностями, включая отказ от бумажной волокиты и личного взаимодействия с госорганами.

Процедура теперь максимально упрощена:

Заявителю нужно лишь пройти обследование в поликлинике.

Все дальнейшие процессы происходят без его участия — благодаря интеграции цифровых систем.

Переход на заочную МСЭ позволяет:

устранить бюрократические и административные барьеры;

повысить прозрачность экспертных решений;

снизить коррупционные риски за счет отсутствия прямого контакта с услугодателем;

облегчить получение социальных услуг для маломобильных граждан.

Проект реализуется совместно с министерствами здравоохранения, цифрового развития и другими ведомствами.

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