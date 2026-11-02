Почти 80 медицинских организаций лишились лицензий в Казахстане
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В Казахстане за девять месяцев 2026 года лицензий лишились 78 медицинских организаций, включая стоматологические клиники. Решения приняты по итогам проверок, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Нарушения законодательства выявили территориальные подразделения Комитета медицинского и фармацевтического контроля. После проверок были инициированы судебные процедуры, по итогам которых у медицинских организаций отозвали лицензии.
При этом Минздрав не уточнил, какие нарушения допустили медорганизации, сколько среди них стоматологических клиник и в каких регионах они работали.
Ранее представители частной медицины на встрече с партией «Ақ жол» подняли вопросы лицензирования, финансирования и условий работы медицинского бизнеса. По озвученным на встрече данным, в Казахстане насчитывается около 16 тысяч лицензированных частных клиник, а объем инвестиций в отрасль оценивается примерно в 2,5 трлн теңге.
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