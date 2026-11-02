Почти 80 медицинских организаций лишились лицензий в Казахстане

В Казахстане за девять месяцев 2026 года лицензий лишились 78 медицинских организаций, включая стоматологические клиники. Решения приняты по итогам проверок, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Нарушения законодательства выявили территориальные подразделения Комитета медицинского и фармацевтического контроля. После проверок были инициированы судебные процедуры, по итогам которых у медицинских организаций отозвали лицензии.

При этом Минздрав не уточнил, какие нарушения допустили медорганизации, сколько среди них стоматологических клиник и в каких регионах они работали.

Ранее представители частной медицины на встрече с партией «Ақ жол» подняли вопросы лицензирования, финансирования и условий работы медицинского бизнеса. По озвученным на встрече данным, в Казахстане насчитывается около 16 тысяч лицензированных частных клиник, а объем инвестиций в отрасль оценивается примерно в 2,5 трлн теңге.