Почти 87% инвестиций в науку обеспечил бизнес
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В Казахстане основным источником инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность по-прежнему остается бизнес. За первое полугодие 2026 года 86,8% всех капитальных вложений в отрасль обеспечили собственные средства предприятий, передает BAQ.KZ со ссылкой на finprom.kz.
По данным исследования, за январь–июнь объем инвестиций в основной капитал достиг 36,4 млрд тенге, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако показатель все еще значительно уступает рекордному уровню 2024 года.
Наибольший объем инвестиций пришелся на Атыраускую область – 10,1 млрд тенге, или 27,7% всех вложений по стране. В число лидеров также вошли Карагандинская область, Алматы и Астана.
Несмотря на рост государственного финансирования науки, доля бюджетных средств в капитальных вложениях остается небольшой – 2,3%. Банковские кредиты обеспечили менее 1% инвестиций, тогда как небанковское заемное финансирование составило около 10%.
Авторы исследования отмечают, что восстановление инвестиционной активности происходит на фоне курса государства на развитие науки и инноваций. При этом главным драйвером вложений по-прежнему остаются частные компании.
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