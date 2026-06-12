Преодолеть разрыв: как Казахстан намерен связать науку, бизнес и производство

В Казахстане обсуждают новый подход к развитию науки и инноваций как одного из ключевых факторов экономического роста. Речь идет не о точечных программах поддержки стартапов или увеличении числа научных публикаций, а о системных изменениях. На заседании Совета по развитию инноваций (Инновационного штаба), состоявшемся 12 июня в Доме Правительства, Министерство науки и высшего образования представило концептуально новую модель инновационной политики, которая должна связать научные исследования, производство и реальные потребности экономики в единую систему.

Выступая перед членами штаба, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул, что вопрос инноваций сегодня выходит далеко за рамки компетенции одного ведомства.

"Сегодняшнее заседание имеет принципиальное значение. Мы впервые рассматриваем развитие инноваций не как отдельный отраслевой вопрос науки, цифровизации или промышленности, а как комплексную задачу экономической модернизации страны", – отметил министр.

Диагноз: инновации есть, технологической зрелости – недостаточно

Одним из первых шагов Министерства стала масштабная инвентаризация инновационной деятельности в стране. Через портал Enbek.kz было опрошено более 6 тысяч предприятий. Анализ выявил свыше 1600 компаний с признаками инновационного потенциала, где работают более 147 тысяч сотрудников, включая почти 29 тысяч инженерных, IT- и научных специалистов.

Результаты показали важную проблему. Несмотря на наличие большого числа инновационных инициатив, большинство проектов остаются на ранних стадиях развития. Почти 60 процентов выявленных разработок находятся на уровне исследований и лабораторных испытаний, не доходя до промышленного внедрения.

Особенно показателен тот факт, что самым популярным направлением инновационной активности сегодня является искусственный интеллект и анализ данных, однако значительная часть таких проектов пока не достигла стадии практического применения.

По мнению Министерства, именно этот разрыв между идеей и коммерческим продуктом остается главным системным ограничением казахстанской инновационной экосистемы.

"Долина смерти" между наукой и рынком

Центральной темой выступления министра стала проблема так называемого разрыва коммерциализации.

Сегодня государство финансирует фундаментальные исследования и ранние этапы научных разработок, тогда как бизнес готов инвестировать в уже готовые продукты и масштабируемые решения. Между этими двумя стадиями находится наиболее сложный участок – переход от научной идеи к промышленному образцу.

"На этом этапе нужны ОКР-гранты, центры прототипирования, технологическое брокерство и инструменты доведения продукта до промышленного применения. Именно здесь возникает так называемый разрыв коммерциализации – когда научная идея уже есть, но до промышленного образца, опытной партии и рыночного продукта она еще не доходит", – заявил Саясат Нурбек.

Для решения этой проблемы Министерство предлагает расширить инструменты поддержки опытно-конструкторских работ, создать фонд фондов на базе Фонда науки и переформатировать деятельность QazInnovations, распространив меры поддержки не только на цифровые решения, но и на все отрасли экономики.

Почему Казахстан теряет позиции в мировых рейтингах

Отдельное внимание в докладе было уделено международной оценке инновационного развития.

Согласно данным Global Innovation Index, Казахстан занимает 81-е место среди 139 государств. Несмотря на улучшение по сравнению с 2022 годом, страна потеряла позиции относительно предыдущего года, опустившись с 78-го на 81-е место. Проблема заключается не только в объеме финансирования науки.

Казахстан демонстрирует относительно сильные показатели по человеческому капиталу, инфраструктуре, цифровизации и высшему образованию. Однако страна существенно отстает по расходам бизнеса на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, объему венчурного капитала и коммерциализации интеллектуальной собственности.

По сути, государство уже сформировало значительную часть базовой инфраструктуры, но пока не смогло обеспечить достаточный спрос на инновации со стороны экономики.

Международная интеграция

Одним из наиболее амбициозных направлений новой политики становится присоединение Казахстана к крупнейшей европейской научно-инновационной программе Horizon Europe.

Министерство рассматривает это не только как возможность привлечения дополнительного финансирования, но и как инструмент модернизации всей национальной инновационной системы.

"Получение статуса ассоциированной страны позволит Казахстану участвовать в программе на более глубоком уровне, включая совместные проекты не только со странами Европейского союза, но и с другими ассоциированными участниками, в том числе Канадой, Японией, Австралией, Турцией и рядом других государств. Это расширит международные партнерства Казахстана в сфере науки и технологий и усилит возможности для многостороннего сотрудничества", – отметил министр.

По данным Министерства науки и высшего образования, общий бюджет программы Horizon Europe на период 2028–2034 годов превысит 200 млрд евро, а участие в ней откроет доступ к международным консорциумам, исследовательской инфраструктуре и механизмам венчурного финансирования.

От стартапов к технологическим цепочкам

Еще одной особенностью новой стратегии является отказ от фокусировки исключительно на отдельных инновационных проектах.

Министерство предлагает перейти к развитию полных цепочек добавленной стоимости, в которых наука, университеты, промышленность и регионы работают как единая система.

Примером такого подхода министр назвал производство рафинированного селена, где стоимость продукции после технологической переработки возрастает в десятки раз по сравнению с исходным сырьем.

Именно поэтому особая роль в новой модели отводится региональным университетам.

Предполагается, что вузы совместно с акиматами будут определять технологические потребности региональной экономики, формировать запросы бизнеса, организовывать исследования и сопровождать внедрение новых производств.

Такой подход основан на принципе smart specialization, широко применяемом в странах Европейского союза, когда каждый регион развивает те направления, в которых обладает наибольшими конкурентными преимуществами.

Главная смена парадигмы

Наиболее важной частью выступления стала попытка переосмыслить саму роль науки в экономике.

По словам министра, Казахстану необходимо отказаться от логики, при которой инновации возникают исключительно как результат научных исследований, и перейти к модели, в которой сама наука развивается в ответ на конкретные запросы экономики.

"Ключевая идеологическая рамка нашей модели – переход от подхода “инновации через науку” к подходу “наука через инновации”. Это означает, что точкой входа должна стать реальная технологическая задача экономики", – заявил Саясат Нурбек.

Министр также предложил реалистичный путь технологического развития страны.

"Казахстан должен стать страной ускоренной технологической адаптации. Мы должны честно признать: не каждая страна изобретала базовые технологии с нуля. Япония не изобретала транзистор, Корея не изобретала металлургию, Китай не изобретал литий-ионную батарею, Финляндия не создавала GSM с нуля. Но эти страны смогли пройти путь освоения, локализации, технологического улучшения и выхода на собственные разработки. Для Казахстана реалистичная траектория следующая: лицензии – освоение – локализация – собственные разработки", – подчеркнул министр.

Переход к инновациям как государственной политике

Предлагаемая Министерством модель выходит за рамки научной сферы. Она предполагает появление новых инструментов трансфера технологий, внедрение технологических ваучеров, создание центров академического превосходства, развитие спин-офф компаний и усиление роли регионов в инновационной политике.

При этом ключевой принцип остается неизменным – государство должно финансировать не процесс, а конечный результат.

Именно поэтому Министерство предлагает оценивать эффективность инновационной системы не количеством проведенных исследований, а количеством внедренных технологий, созданных производств, экспортных решений и новых цепочек добавленной стоимости.

По сути, речь идет о попытке перевести инновационную политику Казахстана из режима поддержки отдельных проектов в режим формирования полноценной технологической экономики. Насколько успешной окажется эта трансформация, покажут ближайшие годы. Однако уже сейчас очевидно: в центре новой стратегии оказывается не сама наука, а ее способность создавать измеримый экономический эффект.

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