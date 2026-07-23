За год количество казахстанцев, работающих по трудовому договору, увеличилось почти на 150 тысяч человек. Вместе с этим сокращается число самозанятых и независимых работников, а уровень безработицы остается одним из самых низких – 4,5%, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты, по итогам первого квартала 2026 года в Казахстане были заняты 9 млн 392 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 108,5 тыс. человек.

Основной прирост обеспечила официальная занятость. Число работников, трудоустроенных по трудовому договору, увеличилось с 7 млн 140,9 тыс. до 7 млн 290,4 тыс. человек. Это почти на 150 тыс. больше, чем годом ранее.

Официальное трудоустройство дает гражданам полный пакет социальных гарантий. Работники получают пенсионные отчисления, участвуют в системе обязательного социального страхования, имеют право на оплачиваемый отпуск, пособия по временной нетрудоспособности и защиту своих трудовых прав.

Одновременно в стране снижается число граждан, занятых в менее устойчивых формах труда. За год количество самозанятых уменьшилось с 2 млн 142,5 тыс. до 2 млн 101,6 тыс. человек. Также более чем на 30 тыс. сократилась численность независимых работников – с 357,2 тыс. до 326,6 тыс. человек. Это свидетельствует о постепенном переходе работников в формальный сектор экономики.

Положительная динамика сохраняется и на рынке труда. Численность безработных снизилась до 446 тыс. человек, а уровень безработицы удерживается на отметке 4,5%. Среди молодежи этот показатель составляет 3%.

Развитию официальной занятости способствует и цифровизация. Электронная биржа труда помогает работодателям быстрее находить сотрудников, а гражданам – искать вакансии, проходить обучение и пользоваться государственными мерами поддержки.

Кроме того, продолжается реализация мер содействия занятости. По состоянию на 1 июля 2026 года при поддержке государства и работодателей работу получили более 249,5 тыс. человек. Из них 96,4 тыс. были трудоустроены на постоянные рабочие места.

В ведомстве отмечают, что работа по развитию рынка труда будет продолжена. В приоритете – создание современных рабочих мест, повышение качества занятости, развитие человеческого капитала и расширение возможностей для официального трудоустройства.

Рост числа официально работающих граждан означает не только укрепление экономики, но и повышение социальной защищенности населения. Чем больше казахстанцев работают официально, тем шире их доступ к пенсионному обеспечению, государственным социальным гарантиям и механизмам защиты трудовых прав.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона казахстанцев впервые легализовали свою занятость и вошли в официальный сектор экономики. Это стало возможным после введения новой категории самозанятых в рамках нового Налогового кодекса.

Теперь граждане, которые самостоятельно выполняют работы или оказывают услуги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без привлечения наемных работников, получили возможность официально оформить свою деятельность и участвовать в налоговой системе.

По данным Комитета государственных доходов, с начала года в Казахстане зарегистрировались 688,8 тыс. самозанятых. Из них 597 тыс. человек работают через цифровые платформы, включая сервисы такси, доставки и другие онлайн-платформы. Еще 91,5 тыс. граждан осуществляют деятельность самостоятельно.

При этом более 500 тыс. человек до регистрации не состояли на учете в качестве предпринимателей. Таким образом, новая система позволила значительному числу граждан перейти в официальный сектор занятости и получить доступ к социальным гарантиям.