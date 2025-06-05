Под Актау загорелся склад в воинской части
В Мангистау тушили склад с продуктами.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вечером 4 июня на территории войсковой части возле жилого массива "Акжелкен" (бывший Приморский), недалеко от Актау, произошёл пожар, передает BAQ.KZ.
Согласно сообщению ДЧС Мангистауской области, сигнал о возгорании поступил в 20:50. Загорелся склад с продуктами питания, расположенный на территории части.
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчёты. Огонь был локализован и полностью ликвидирован в течение 18 минут. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Местные жители сообщили, что видели пламя над территорией части и слышали запах гари. Официальные лица пока не уточняют, мог ли пожар повлиять на логистику или снабжение части.
В тот же день пожар в ЗКО унес жизни пятерых детей.
Самое читаемое
- Ломтадзе, Иргалиев и Гаджиев — кто и зачем вошёл в новый исполком КФФ
- Семье погибшего крановщика в Алматы выплатят 5 млн тенге
- В Мангистау 35-летняя женщина почти каждый год рожала по ребёнку
- Авария с тяжеловесом нарушила движение на юге Казахстана
- Лекарств меньше, схем больше: Смаилов заявил о злоупотреблениях в фармотрасли