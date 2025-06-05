Вечером 4 июня на территории войсковой части возле жилого массива "Акжелкен" (бывший Приморский), недалеко от Актау, произошёл пожар, передает BAQ.KZ.

Согласно сообщению ДЧС Мангистауской области, сигнал о возгорании поступил в 20:50. Загорелся склад с продуктами питания, расположенный на территории части.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчёты. Огонь был локализован и полностью ликвидирован в течение 18 минут. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Местные жители сообщили, что видели пламя над территорией части и слышали запах гари. Официальные лица пока не уточняют, мог ли пожар повлиять на логистику или снабжение части.

В тот же день пожар в ЗКО унес жизни пятерых детей.