В ЖК в Астане произошёл пожар на балконе
Огнеборцы эвакуировали женщину, ещё 20 человек покинули здание самостоятельно.
Сегодня 2026, 13:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
126Фото: BAQ.KZ
В Астане произошёл пожар в квартире жилого комплекса, передает BAQ.kz.
Инцидент произошёл в районе Байконыр по улице Ш. Иманбаева.
По данным МЧС, возгорание произошло на втором этаже девятиэтажного жилого дома - загорелись балкон и домашние вещи.
Силами спасателей из соседней квартиры была эвакуирована одна женщина.
Ещё 20 жителей, в том числе пятеро детей, самостоятельно покинули здание.
Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
Пострадавших нет.
Самое читаемое