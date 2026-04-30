В ЖК в Астане произошёл пожар на балконе

Сегодня 2026, 13:45

В Астане произошёл пожар в квартире жилого комплекса, передает BAQ.kz.

Инцидент произошёл в районе Байконыр по улице Ш. Иманбаева.

По данным МЧС, возгорание произошло на втором этаже девятиэтажного жилого дома - загорелись балкон и домашние вещи.

Силами спасателей из соседней квартиры была эвакуирована одна женщина.

Ещё 20 жителей, в том числе пятеро детей, самостоятельно покинули здание.

Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

Пострадавших нет.

