Трагедия произошла в селе Карабулак рядом со Степногорском. При пожаре в частном доме пострадали женщина и её 10-летний сын. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в больнице от отравления угарным газом. Мать от госпитализации отказалась, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте по ЧС Акмолинской области, сигнал о возгорании поступил вечером. Пожарные подразделения Степногорска прибыли на место и локализовали пожар на площади 30 квадратных метров за 20 минут. В ходе тушения был извлечён газовый баллон — удалось предотвратить его взрыв и дальнейшее распространение огня.

Самое страшное случилось до их приезда. Соседи первыми заметили дым и, рискуя жизнью, вытащили пострадавших из горящего дома. Оба находились без сознания из-за отравления продуктами горения.

"К сожалению, несмотря на оперативную помощь, ребёнок скончался в больнице", — сообщили в управлении по ЧС.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Сырымском районе погибли пятеро детей из одной семьи. Причины возгорания выясняются, проводится расследование.