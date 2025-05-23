23 мая 2025 года в 16:01 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение на территории Казахстана, передает BAQ.KZ.

Эпицентр землетрясения находился в 12 км к северу от города Талдыкорган.

В настоящее время уточняются сведения об ощутимости подземных толчков.

По предварительной информации, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ситуация находится на контроле экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в ходе прямой трансляции судебного заседания по делу Шерзата Полата произошло землетрясение. Суд ушел на перерыв.