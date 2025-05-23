Под Талдыкорганом произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки недалеко от Талдыкоргана.
Сегодня, 16:17
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Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
173Фото: Global Look Press/Anton Luhr
23 мая 2025 года в 16:01 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение на территории Казахстана, передает BAQ.KZ.
Эпицентр землетрясения находился в 12 км к северу от города Талдыкорган.
В настоящее время уточняются сведения об ощутимости подземных толчков.
По предварительной информации, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ситуация находится на контроле экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в ходе прямой трансляции судебного заседания по делу Шерзата Полата произошло землетрясение. Суд ушел на перерыв.
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