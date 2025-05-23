В ходе прямой трансляции суда по делу Шерзата Полата произошло землетрясение
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В прямую трансляцию судебного заседания неожиданно попали кадры землетрясения. Суд ушёл на перерыв, передает корреспондент BAQ.KZ.
Во время выступления судебно-медицинского эксперта Тахира Халимназарова в зале началось землетрясение.
Судья успокоил присутствующих:
"Тише, пусть прекратится, потом выйдем".
Халимназаров также рекомендовал выйти из зала.
Судья спросил у сторон: "У вас ещё есть вопросы?". Стороны ответили: "Есть". На что судья улыбнулся.
"Казахи говорят "Бисмиллях" и продолжают сидеть. Давайте продолжать", - предложил адвокат Мейірман Шекеев.
Несмотря на желание судьи и адвоката продолжить заседание, стороны попросили объявить перерыв.
Ранее несовершеннолетний подсудимый признался на очной ставке о давлении.
Были обнародованы видеозаписи очной ставки погибшего Нурканата Гаипбаева и подсудимого Нуркияса Ильясова.
Также в суде показали очную ставку Гайыпбаева и Сакиева.
Позже гособвинитель Сарсенбай зачитала стенограмму очной ставки между матерью погибшего — Бишимбиевой — и одним из подсудимых, Дидаром Калиахметом. Она обвинила Калиахмета в избиении Шерзата.
Также воспроизвели видео с очной ставки между двумя фигурантами — Шынгысом Бельгожаевым и Нурканатом Гайыпбаевым. На записи дядя погибшего утверждал, что именно Шынгыс воткнул нож в Шерзата.
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