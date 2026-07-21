Подать документы в военный вуз теперь можно через eGov

В Казахстане срок оформления документов для поступления в военные учебные заведения сократили в четыре раза – со 120 до 30 дней. Об этом сообщил начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны РК Мурат Олжабаев на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, с прошлого года заявления на поступление принимаются через портал eGov.kz.

Интеграция государственных информационных систем позволила автоматизировать получение результатов ЕНТ, проведение специальных проверок и медицинского освидетельствования.

«Граждане получили возможность подать заявление дистанционно, что обеспечило прозрачность, равный доступ для молодежи всех регионов и минимизацию субъективных факторов», – отметил Мурат Олжабаев.

В Министерстве обороны напомнили, что конкурсный отбор в военные учебные заведения проходит в четыре этапа: профессионально-психологический отбор, медицинское освидетельствование, проверка физической подготовленности и формирование конкурсного рейтинга.

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