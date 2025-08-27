Со 2 по 10 сентября пройдет прием заявлений на тестирование для лиц, претендующих на получение гражданства Республики Казахстан. Подать заявку можно на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO, передает BAQ.KZ.

Само тестирование состоится 11 сентября и будет включать три блока:

Казахский язык – 30 заданий, пороговый балл – 15;

Основы Конституции РК (на казахском или русском) – 40 заданий, пороговый балл – 20;

История Казахстана (на казахском или русском) – 30 заданий, пороговый балл – 15.

Максимальный балл – 100, для успешной сдачи необходимо набрать не менее 50 баллов. Время тестирования – 2 часа 10 минут, для лиц с ограниченными возможностями предоставляется дополнительное время – 30 минут.

Стоимость участия – 14 693 тенге.

Ранее сообщалось, что получить гражданство Казахстана стало проще.