Поддельные лекарства продавали казахстанцам через аптечные сети

В Алматы сотрудники полиции совместно с Комитетом национальной безопасности пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой и незаконным производством лекарственных средств.

По данным правоохранительных органов, установлена причастность четырех фармацевтических компаний к организации схемы ввоза медикаментов из сопредельных государств, в том числе сильнодействующих препаратов, с последующей реализацией на территории Казахстана.

В ходе расследования также выявлены факты незаконного производства лекарственных средств кустарным способом. Среди изготавливаемой продукции были препараты, содержащие психотропные вещества. Правоохранители обнаружили несколько складов и подпольный производственный цех.

"Контрафактная продукция представляла реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку изготавливалась в антисанитарных условиях. Употребление таких препаратов может повлечь необратимые последствия для человека", – говорится в сообщении.

В рамках оперативных мероприятий задержаны должностные лица департамента фармацевтического контроля, которые, по версии следствия, за денежное вознаграждение оказывали покровительство организаторам противоправной деятельности. Их действия квалифицированы по статье 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Получение взятки»).

Анализ товарооборота и финансовых потоков подтвердил наличие теневых схем, связанных с контрабандой и реализацией контрафактной продукции.

По предварительным данным, только за прошлый год государству был причинен ущерб в виде неуплаченных налогов и других обязательных платежей на сумму свыше 800 миллионов тенге.

В ходе совместной спецоперации из незаконного оборота изъяты крупные суммы денежных средств, десятки тысяч упаковок поддельных лекарственных препаратов, в том числе ограниченных в обороте, а также оборудование и сырье для их производства. Благодаря этому удалось предотвратить поступление на рынок значительного объема контрафактной медицинской продукции.

Организаторы преступной схемы и их пособники водворены в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее контрабанду 190 тысяч тонн бензина пресекли в Казахстане.