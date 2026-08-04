Во вторник, 4 августа, в 10:00 в Доме правительства (Үкімет үйі) состоится очередное заседание Правительства Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Главной темой повестки станут меры по поддержке и продвижению отечественных товаров.

По итогам заседания пройдет пресс-конференция с участием министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева и вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова. Они ответят на вопросы журналистов и расскажут о планируемых мерах по развитию казахстанского производства.

Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте PrimeMinister.kz, YouTube-канале Правительства, странице в Facebook и Telegram-канале UKIMET.

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