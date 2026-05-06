Подозреваемого во взяточничестве экстрадировали из Грузии в Казахстан
Мужчину задержали в Рустави после объявления в международный розыск.
Из Грузии в Казахстан экстрадирован гражданин, подозреваемый в даче взятки, передает BAQ.kz.
Экстрадиция проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана и Национального центрального бюро Интерпола МВД при содействии казахстанского посольства в Грузии.
По данным следствия, подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, передал сотруднику полиции денежное вознаграждение. Предполагается, что это было сделано для избежания уголовной ответственности и беспрепятственной работы салона тайского массажа.
После совершения преступления мужчина скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.
В марте текущего года его задержали в городе Рустави, после чего по запросу казахстанской стороны он был экстрадирован на Родину.
В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Отмечается, что за данное преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Грузии был задержан 18-летний гражданин Казахстан по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.