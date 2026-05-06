Подозреваемого во взяточничестве экстрадировали из Грузии в Казахстан

Из Грузии в Казахстан экстрадирован гражданин, подозреваемый в даче взятки, передает BAQ.kz.

Экстрадиция проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана и Национального центрального бюро Интерпола МВД при содействии казахстанского посольства в Грузии.

По данным следствия, подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, передал сотруднику полиции денежное вознаграждение. Предполагается, что это было сделано для избежания уголовной ответственности и беспрепятственной работы салона тайского массажа.

После совершения преступления мужчина скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.

В марте текущего года его задержали в городе Рустави, после чего по запросу казахстанской стороны он был экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор.

Отмечается, что за данное преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Грузии был задержан 18-летний гражданин Казахстан по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.