В Вашингтоне перед судом предстанет Коул Томас Аллен - единственный подозреваемый по делу о попытке вооруженного нападения, произошедшей 25 апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США, передает BAQ.kz со ссылкой на Anadolu.

Как сообщила прокурор округа Колумбия Джанин Пирро, в отношении Аллена официально предъявлено обвинение по трем статьям, включая покушение на президента США.

«Этот инцидент был покушением на президента США. Обвиняемый ясно продемонстрировал свое намерение, которое заключалось в устранении как можно большего числа высокопоставленных членов кабинета», - заявила Пирро.

По ее словам, прокуратура настаивает на содержании подозреваемого под стражей до суда. Первое заседание назначено на 30 апреля.

Кроме того, Аллену вменяют незаконное ношение огнестрельного оружия с целью совершения тяжкого преступления, а также использование оружия при совершении насильственного преступления. Сам подозреваемый вину не признал.

При этом, как отметила прокурор, в случае признания вины ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Исполняющий обязанности министра юстиции США Тодд Бланш подчеркнул, что сотрудники силовых структур оперативно отреагировали на угрозу.

«Все задействованные службы, прежде всего Секретная служба и ФБР, мужественно выполнили свои обязанности, и справедливость восторжествует», - заявил он.

Бланш также отверг обвинения в адрес Секретной службы, подчеркнув, что сотрудники «очень быстро» среагировали и не допустили проникновения подозреваемого в зал.

Инцидент на ужине в Белом доме

Напомним, во время традиционного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле в Вашингтоне прозвучали выстрелы. После этого Дональд Трамп был экстренно выведен из зала сотрудниками службы безопасности.

По сообщениям, вскоре после начала мероприятия в зале появились вооруженные сотрудники охраны. Позже в сети распространились кадры задержания подозреваемого - он был обезврежен и лежал лицом вниз в холле отеля.

В результате происшествия был ранен один агент Секретной службы. Его состояние оценивается как стабильное.

Сам Трамп позже заявил, что не видит явной связи инцидента с международной ситуацией, однако не исключил никаких версий.

Расследование продолжается.