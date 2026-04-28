Стрелявшему на приёме с Трампом предъявили обвинение в покушении на убийство президента

Федеральный суд в Вашингтоне предъявил обвинения Коулу Аллену по делу о стрельбе на приёме с участием президента Дональда Трампа, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным следствия, мужчине вменяется покушение на жизнь главы государства, а также незаконная перевозка и использование оружия. Судебное заседание длилось около 13 минут, после чего обвиняемого оставили под стражей.

Судья озвучил возможное максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Следующее слушание назначено на 30 апреля.

Инцидент стал третьим за последние годы случаем попытки покушения на президента США.

Напомним, в выходные Президент США Дональд Трамп был экстренно эвакуирован с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как в зале раздались выстрелы.