Подозреваемых нет: МВД направило материалы дела Акнар в Китай

Расследование уголовного дела, связанного с гибелью Акнар Гулстан, продолжается и находится на контроле Министерства внутренних дел. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в настоящее время уголовное дело находится в производстве Следственного департамента МВД.

"В настоящее время уголовное дело находится в производстве Следственного департамента министерства. В город Алматы командирован старший следователь по особо важным делам", – сообщил Адилов.

Он также рассказал, что часть материалов дела направлена за рубеж для проведения необходимых процессуальных мероприятий.

"Результаты экспертиз и ряд материалов уголовного дела в рамках международного следственного поручения направлены в Китайскую Народную Республику. Ожидаем получения результатов от наших коллег из Китая", – отметил заместитель министра.

Отвечая на вопрос журналистов о статусе девушек, которые находились рядом с Акнар Гулстан незадолго до трагедии, представитель МВД заявил, что на данный момент подозреваемых по делу нет.

"По данному уголовному делу никто не признан в качестве подозреваемого. Расследование продолжается в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства", – подчеркнул Санжар Адилов.

Ранее сообщалось, что девушка выпала с седьмого этажа. Мать умершей 22-летней девушки считает, что в квартире Акнар унижали и истязали две девушки. На погибшей, по словам матери, были обнаружены следы от укусов, вырванные пучки волос, сорванные ногти, сломанные нос и рука. Родственники погибшей неоднократно обращались с просьбой провести всестороннее расследование обстоятельств её смерти и дать правовую оценку всем имеющимся материалам дела.