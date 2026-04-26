Подозреваемый в покушении на Трампа предстанет перед судом в понедельник

31-летний Коул Аллен, подозреваемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, предстанет перед федеральным судом в понедельник, 27 апреля 2026 года.

Ему предъявлены два предварительных обвинения:

▪️Использование огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления;

▪️Нападение на федерального сотрудника с применением опасного оружия.

Напомним, ранее подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США.