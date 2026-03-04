В Алматы сотрудники полиции пресекли деятельность подпольной наркоплантации. По подозрению в организации незаконного выращивания наркосодержащих растений задержаны двое мужчин, передаёт BAQ.kz.

Операцию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с подразделением специального назначения в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По данным полиции, подозреваемые организовали фитолабораторию в арендованном жилом доме. Для выращивания растений каннабисной группы они оборудовали специальные термопалатки с системами освещения и вентиляции.

Во время санкционированного обыска полицейские изъяли кусты наркосодержащих растений, высушенное растительное вещество, семена, электронные весы, упаковочный материал и оборудование для выращивания и сушки. Также были обнаружены денежные средства в национальной и иностранной валюте.

Двое подозреваемых задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз.

Начальник управления по противодействию наркопреступности Алматы Мурат Жумабаев отметил, что работа по выявлению подобных преступлений ведется на постоянной основе.

«Мы целенаправленно выявляем и пресекаем каналы незаконного выращивания и распространения наркотиков. Любые попытки организовать производство наркосодержащих веществ будут жестко пресекаться. Это вопрос безопасности граждан и защиты молодежи», — подчеркнул он.

В полиции добавили, что мероприятия по противодействию наркопреступности в мегаполисе продолжаются.

Ранее Бурабайский районный суд рассмотрел два уголовных дела в отношении двух 18-летних граждан, обвиняемых в незаконном хранении и перевозке психотропных веществ с целью сбыта. В октябре и ноябре 2025 года молодые люди прибыли на территорию Бурабайского района по указанию кураторов, с которыми поддерживали связь через социальные сети. Через интернет им направлялись инструкции по совершению противоправных действий с обещанием денежного вознаграждения. Суд признал подсудимых виновными. Приговорами суда каждому назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.