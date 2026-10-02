Подпольный рудник в Каражале: марганец на 950 млн тенге вывозили за границу

В Каражале области Улытау целый карьер работал как частный рудник. Подозреваемые добывали марганцевую руду на «Восточном», перерабатывали ее на месте и грузовиками отправляли за границу. Схему пресек Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Улытау, передает BAQ.KZ.

Рудник подозреваемые обустроили с размахом. На карьере работала тяжелая карьерная техника, экскаваторы, погрузчики и самосвалы.

Прямо на территории карьера оборудовали производственную базу. Там стоял дробильно-моечный комплекс, на котором добытое сырье перерабатывали.

Готовую руду грузовиками вывозили за пределы Казахстана. По данным АФМ, перевозку сопровождали документами.

Следствие установило, что подозреваемые продали больше 4 тыс. кубометров марганцевой руды. Ее стоимость превысила 950 млн тенге.

Расследование продолжается. Другие подробности в ведомстве не раскрывают со ссылкой на статью 201 УПК РК о недопустимости разглашения данных досудебного расследования.

Напомним, летом BAQ.KZ писал, что в Казахстане законом разграничили полномочия госорганов при выявлении незаконной добычи полезных ископаемых. Раньше функции дублировались, ведомства не могли решить, кто должен считать ущерб, и административные дела стояли на месте.

Теперь ответственность распределена по видам сырья. Дела по песку, гравию, глине, щебню и другим общераспространенным полезным ископаемым рассматривают акиматы. Твердые полезные ископаемые и углеводороды закреплены за Министерством промышленности и строительства, уран за Агентством по атомной энергии. Поправки в статью 139 Кодекса об административных правонарушениях внесены Законом от 19 июня 2026 года.