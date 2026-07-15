Правительство Великобритании объявило о введении ночного ограничения на использование социальных сетей для подростков 16–17 лет. По умолчанию доступ к ряду популярных платформ будет блокироваться с полуночи до 06:00, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Ограничения затронут такие сервисы, как Instagram, TikTok и YouTube. При этом подростки смогут самостоятельно отключить эту функцию, изменив настройки своих аккаунтов.

Кроме ночного ограничения, власти предлагают по умолчанию отключить функции, которые считаются наиболее «затягивающими», включая автовоспроизведение видео и бесконечную ленту. По мнению правительства, такие меры помогут улучшить качество сна подростков, повысить их концентрацию и положительно скажутся на семейном общении.

Ограничений станет больше

Новая инициатива стала продолжением политики британских властей по защите несовершеннолетних в интернете. В июне правительство уже объявило о планах полностью запретить детям младше 16 лет пользоваться рядом социальных платформ.

Помимо этого, в стране уже действуют и другие меры цифровой безопасности, включая родительский контроль на устройствах и специальные версии популярных сервисов, предназначенные исключительно для детей.

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