Подросткам в Британии ограничат доступ к TikTok и Instagram по ночам
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Правительство Великобритании объявило о введении ночного ограничения на использование социальных сетей для подростков 16–17 лет. По умолчанию доступ к ряду популярных платформ будет блокироваться с полуночи до 06:00, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
Ограничения затронут такие сервисы, как Instagram, TikTok и YouTube. При этом подростки смогут самостоятельно отключить эту функцию, изменив настройки своих аккаунтов.
Кроме ночного ограничения, власти предлагают по умолчанию отключить функции, которые считаются наиболее «затягивающими», включая автовоспроизведение видео и бесконечную ленту. По мнению правительства, такие меры помогут улучшить качество сна подростков, повысить их концентрацию и положительно скажутся на семейном общении.
Ограничений станет больше
Новая инициатива стала продолжением политики британских властей по защите несовершеннолетних в интернете. В июне правительство уже объявило о планах полностью запретить детям младше 16 лет пользоваться рядом социальных платформ.
Помимо этого, в стране уже действуют и другие меры цифровой безопасности, включая родительский контроль на устройствах и специальные версии популярных сервисов, предназначенные исключительно для детей.
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