6 июля спасателям поступило сообщение о том, что трое подростков не могут самостоятельно спуститься с гор в районе Шымбулака — тропа обрывалась, спуститься вниз было невозможно. Геолокация была передана, связь с ними поддерживалась, передает BAQ.kz.

"Прибыв в район Шымбулака, спасатели пешком направились к переданным координатам. Местность отличалась крутыми обрывами и отсутствием безопасного маршрута, что потребовало применения альпинистского снаряжения", - отметили в МЧС РК.

Спасатели обнаружили подростков — двух юношей 2007 г. р. и одну девушку 2008 г. р. В медицинской помощи они не нуждались. С помощью альпинистских веревок подростков аккуратно эвакуировали с обрыва.

После спуска всех троих доставили на спасательный пост и передали родителям.

Напомним, ранее туристу из Южной Кореи спасатели также оказали помощь в горах Алматы.