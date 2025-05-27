В Кокшетау 16-летнего подростка экстренно прооперировали из-за прободной язвы желудка и гнойного перитонита. По словам врачей, причиной могла стать регулярное употребление энергетических напитков, передаёт BAQ.KZ.

Операция прошла в Многопрофильной областной детской больнице. Подростка доставили в тяжёлом состоянии — врачи диагностировали перфоративную язву желудка с разлитым гнойным перитонитом. По словам заведующего хирургическим отделением Ернара Кожабекова, юноша регулярно пил по 2–3 банки энергетика в день в течение трёх месяцев.

"Мы провели лапароскопию, ушивание язвы, санацию и дренирование брюшной полости. Состояние тяжёлое, восстановление будет долгим. Хотелось бы предостеречь как подростков, так и взрослых: энергетики — это не безобидный напиток", — прокомментировал Кожабеков.

Однако замдиректора по оперативной отчетности медуслуг Валерий Дебело отметил, что однозначно связывать язву исключительно с употреблением энергетиков нельзя:

"Причины язвы могут быть разными. Хотя анамнез важен, делать однозначные выводы было бы некорректно с медицинской точки зрения".

Подростка спасли, но врачи предупреждают: здоровье уже не будет прежним — на желудке останется рубец, а образ жизни придётся полностью пересмотреть.

Медики призывают родителей контролировать рацион детей и внимательно относиться к их привычкам.

Ранее алматинские хирурги спасли трёхлетнего мальчика с тяжёлым перитонитом.