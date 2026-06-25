Пожар в подземных сетях произошел в Алматы

Сегодня 2026, 14:30
АВТОР
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кадр из видео Сегодня 2026, 14:30
Сегодня 2026, 14:30
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Фото: кадр из видео

В Алматы на пересечении улиц Гагарина и Кабанбай батыра в Алмалинском районе произошло возгорание подземных коммуникаций.

Очевидцы сообщили о задымлении из-под земли. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, полицейские, а также аварийные и энергетические службы.

Сотрудники полиции оцепили опасный участок и обеспечили безопасность граждан, после чего пожарные приступили к ликвидации возгорания.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать короткое замыкание в подземных инженерных сетях.

Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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