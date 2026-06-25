Пожар в подземных сетях произошел в Алматы
Сегодня 2026, 14:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:30Сегодня 2026, 14:30
26Фото: кадр из видео
В Алматы на пересечении улиц Гагарина и Кабанбай батыра в Алмалинском районе произошло возгорание подземных коммуникаций.
Очевидцы сообщили о задымлении из-под земли. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, полицейские, а также аварийные и энергетические службы.
Сотрудники полиции оцепили опасный участок и обеспечили безопасность граждан, после чего пожарные приступили к ликвидации возгорания.
По предварительным данным, причиной происшествия могло стать короткое замыкание в подземных инженерных сетях.
Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее в Астане вспыхнул газовоз.
Самое читаемое
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- В Астане десятки улиц останутся без электричества 25 июня из-за ремонтных работ
- Подешевеют ли квартиры летом? Что происходит на рынке жилья Казахстана
- Казахстану потребуется 18 тысяч специалистов для новых промышленных проектов
- 24 тонны спирта пытались вывезти из Казахстана под видом яблочного уксуса