В Караганде полицейские расследуют случай поджога автомобиля, который произошёл после кражи денег.

По данным полиции, 63-летний житель села обратился с заявлением о том, что его машина была сожжена. Утром он обнаружил автомобиль полностью охваченным огнём. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи видно, что около 5 часов утра неизвестный мужчина подошёл к припаркованной машине, разбил стекло водительской двери, проник внутрь и бросил непотушенный окурок. После этого он отошёл и наблюдал, как автомобиль сгорает.

Правоохранители отдела полиции имени Казыбек би быстро начали розыск подозреваемого. В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан 37-летний житель города. Он признал свою вину.

По предварительным данным, мужчина поджёг автомобиль, чтобы скрыть следы другого преступления – ранее он похитил из бардачка этой машины 1 тысячу долларов США. Опасаясь, что его найдут, он решил уничтожить улики вместе с автомобилем.

Сейчас проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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