Поиск талантов и шахматы в школах: Токаев поставил задачи шахматной федерации
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации шахмат (FIDE) Тимура Турлова и обозначил ряд приоритетных задач по дальнейшему развитию шахмат в Казахстане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства поздравил Турлова с избранием президентом FIDE, отметив, что это свидетельствует о растущем авторитете Казахстана и отечественной шахматной школы на мировой арене.
По словам Президента, шахматы имеют для страны особое значение не только как спортивная дисциплина, но и как инструмент развития интеллектуального потенциала подрастающего поколения.
Сегодня шахматами в Казахстане систематически занимаются более 278 тысяч человек. Токаев также отметил успех женской сборной страны, которая завоевала серебряные медали на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде.
Какие задачи поставил Президент
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость усилить подготовку национальных сборных, выстроить эффективную систему поиска и подготовки молодых талантов, активнее продвигать шахматы в сфере образования и развивать соответствующую инфраструктуру в регионах.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству Казахстанской федерации шахмат с FIDE.
Речь идет о повышении квалификации отечественных тренеров и арбитров, реализации совместных образовательных проектов, а также проведении в Казахстане крупных международных шахматных соревнований.
Тимур Турлов, в свою очередь, поблагодарил Президента за внимание к развитию шахмат и рассказал о перспективах дальнейшей популяризации этого вида спорта в мире, расширении международного сотрудничества и реализации новых проектов с участием национальных федераций.
Турлов был избран президентом Международной федерации шахмат 26 сентября 2026 года на Генеральной ассамблее FIDE в Самарканде. Он стал восьмым президентом организации, сменив Аркадия Дворковича.
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