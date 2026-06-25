Гражданка Казахстана заявила о проблемах с кожей после отдыха в Бурабае.

По ее словам, у нескольких членов семьи появились высыпания после купания в озере.

Своей историей девушка поделилась в социальных сетях. Она рассказала, что больше всего пострадал ее маленький сын, которому врачи диагностировали буллезный дерматит. Ребенку назначено лечение, имеются медицинские заключения и выписки.

"Хочу предупредить тех, кто собирается отдыхать на озерах Бурабая. После поездки наша семья столкнулась с серьезными проблемами с кожей. Больше всего пострадал мой маленький сын", – написала автор публикации.

По ее словам, похожие симптомы также появились у ее родителей и бабушки. При этом мать женщины купалась только в озере Большое Чебачье и не заходила в озеро Боровое.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области сообщили, что с начала купального сезона официальных обращений и жалоб от отдыхающих на кожные заболевания и аллергические реакции после посещения водоемов не поступало.

Вместе с тем в департаменте заявили, что организуют дополнительный отбор проб воды и проведут внеплановый мониторинг качества воды в местах отдыха, указанных в публикации.

"По результатам лабораторных исследований будет дана соответствующая оценка санитарно-эпидемиологической ситуации", – ответили в ведомстве на запрос редакции.