"Покрылись волдырями": казахстанка пожаловалась после отдыха в Бурабае
После публикации в соцсетях санврачи Акмолинской области решили провести дополнительную проверку качества воды.
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Гражданка Казахстана заявила о проблемах с кожей после отдыха в Бурабае.
По ее словам, у нескольких членов семьи появились высыпания после купания в озере.
Своей историей девушка поделилась в социальных сетях. Она рассказала, что больше всего пострадал ее маленький сын, которому врачи диагностировали буллезный дерматит. Ребенку назначено лечение, имеются медицинские заключения и выписки.
"Хочу предупредить тех, кто собирается отдыхать на озерах Бурабая. После поездки наша семья столкнулась с серьезными проблемами с кожей. Больше всего пострадал мой маленький сын", – написала автор публикации.
По ее словам, похожие симптомы также появились у ее родителей и бабушки. При этом мать женщины купалась только в озере Большое Чебачье и не заходила в озеро Боровое.
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области сообщили, что с начала купального сезона официальных обращений и жалоб от отдыхающих на кожные заболевания и аллергические реакции после посещения водоемов не поступало.
"По результатам лабораторных исследований будет дана соответствующая оценка санитарно-эпидемиологической ситуации", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
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