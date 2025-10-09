Судебная коллегия по уголовным делам суда города Шымкента рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ернара Жиембая, осужденного за покушение на убийство бывшего заместителя акима Руслана Берденова, передает BAQ.KZ.

Ранее суд первой инстанции признал Жиембая виновным по статьям 24 часть 3 и 99 часть 1 Уголовного кодекса (покушение на убийство) и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Осужденный, его защитники и потерпевшая сторона обжаловали приговор.

Потерпевшая сторона настаивала на переквалификации обвинения на более тяжкую статью — пункты 2) и 6) части 2 статьи 99 УК (убийство при отягчающих обстоятельствах). В свою очередь, Жиембай и его адвокаты просили смягчить квалификацию деяния до статьи 106 часть 1 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначить минимальное наказание, не связанное с лишением свободы.

Прокурор просил оставить приговор без изменений, указав, что вина подсудимого полностью доказана.

Изучив материалы дела, судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции и не нашла оснований для отмены или изменения приговора.

Постановлением от 9 октября 2025 года решение оставлено без изменений, приговор вступил в законную силу.

Напомним, весной Руслан Берденов оказался в центре громкой криминальной истории: на него было совершено покушение. Чиновника подкараулили возле здания акимата и несколько раз выстрелили, но он выжил. Судебный процесс завершился 20 августа — стрелявший в чиновника Ернар Жиембай был признан виновным и приговорён к девяти годам лишения свободы.