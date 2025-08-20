Стрелявший в замакима Руслана Берденова приговорён к 9 годам колонии
Суд вынес приговор.
В Шымкенте завершился судебный процесс по делу о нападении на заместителя акима города Руслана Берденова, передает BAQ.KZ.
Суд приговорил Ернара Жиембая, стрелявшего в чиновника, к 9 годам лишения свободы.
Частичное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, наличие на иждивении 2-х малолетних детей немного смягчили приговор. Отягчающим обстоятельством является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
На основании изложенного, суд признал его виновным.
Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности.
Прокурор ранее запрашивал для подсудимого наказание в виде 11 лет и 3 месяцев колонии. Однако суд назначил меньший срок.
Напомним, нападение произошло вечером 21 апреля возле здания акимата Шымкента. В чиновника произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый сразу же был задержан, возбуждено уголовное дело.
По информации врачей, у Руслана Берденова было проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.
Ранее Руслан Берденов выступил с резким заявлением в адрес подсудимого Жиенбая. По его словам, после инцидента он и его адвокаты подверглись давлению и шантажу.
Чиновник до этого момента не мог лично присутствовать на судебных заседаниях из-за сложного состояния здоровья — в его теле до сих пор находятся более 60 дробей.
