В Шымкенте завершился судебный процесс по делу о нападении на заместителя акима города Руслана Берденова, передает BAQ.KZ.

Суд приговорил Ернара Жиембая, стрелявшего в чиновника, к 9 годам лишения свободы.

Частичное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, наличие на иждивении 2-х малолетних детей немного смягчили приговор. Отягчающим обстоятельством является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.



На основании изложенного, суд признал его виновным.

Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности.

Прокурор ранее запрашивал для подсудимого наказание в виде 11 лет и 3 месяцев колонии. Однако суд назначил меньший срок.

Напомним, нападение произошло вечером 21 апреля возле здания акимата Шымкента. В чиновника произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый сразу же был задержан, возбуждено уголовное дело.

По информации врачей, у Руслана Берденова было проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.

Ранее Руслан Берденов выступил с резким заявлением в адрес подсудимого Жиенбая. По его словам, после инцидента он и его адвокаты подверглись давлению и шантажу.

Чиновник до этого момента не мог лично присутствовать на судебных заседаниях из-за сложного состояния здоровья — в его теле до сих пор находятся более 60 дробей.