Прокурор потребовал для Ернара Жиембая, обвиняемого в покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, 11 лет и три месяца лишения свободы, передает BAQ.KZ.

Государственный обвинитель просит суд признать Жиембая виновным в попытке убийства и назначить соответствующее наказание.

Сегодня в суде начались прения по делу.

Постарадавший Руслан Берденов впервые выступил в суде и подробно рассказал о нападении и ответил на вопросы прокуроров.

Судебный процесс по делу о вооружённом нападении продолжается. Подсудимому Жиенбаю предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Напомним, нападение произошло вечером 21 апреля возле здания акимата Шымкента. В чиновника произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый сразу же был задержан, возбуждено уголовное дело.

По информации врачей, у Руслана Берденова было проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.

Ранее Руслан Берденов выступил с резким заявлением в адрес подсудимого Жиенбая. По его словам, после инцидента он и его адвокаты подверглись давлению и шантажу.

Чиновник до этого момента не мог лично присутствовать на судебных заседаниях из-за сложного состояния здоровья — в его теле до сих пор находятся более 60 дробей.