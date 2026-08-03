Политолог: рост в инвестиционном рейтинге подтверждает устойчивость экономики Казахстана

Улучшение позиций Казахстана в международном рейтинге самых безопасных стран для инвесторов свидетельствует о повышении доверия со стороны мирового бизнеса и устойчивости национальной экономики. Такое мнение высказал политолог Газиз Абишев, комментируя данные международного издания Investing.com.

Ранее сообщалось, что Казахстан поднялся с 70-го на 53-е место в рейтинге Safest Countries for Investors 2026, став лидером Центральной Азии. По данным Investing.com, за первое полугодие 2026 года объем инвестиций в экономику страны увеличился на 9,6% и превысил 20 млрд долларов, а частные инвестиции выросли более чем на 21%.

По словам Газиза Абишева, в современной мировой экономике инвесторы все чаще оценивают не только наличие природных ресурсов или налоговых льгот, но и устойчивость государственных институтов, предсказуемость экономической политики и способность страны справляться с внешними вызовами.

«Казахстан рвется вперед в международной инвестиционной гонке. Об этом пишет крупное международное издание Investing.com, ссылаясь на оценки ведущих рейтинговых агентств. Страна поднялась сразу с 70-го на 53-е место в рейтинге самых безопасных стран для инвесторов», – отметил политолог.

КИСИ

По его словам, экономика Казахстана за последние годы прошла через ряд серьезных испытаний – пандемию, внутренние кризисные события, природные катастрофы, последствия санкционного давления в отношении крупнейшего торгового партнера и высокую волатильность сырьевых рынков.

«Казахстан прошел целую серию стресс-тестов и при этом сохранил устойчивость. Страна продолжает реализовывать амбициозные проекты в промышленности, энергетике, логистике и цифровизации. Именно это сегодня привлекает как внутренних, так и зарубежных инвесторов», – считает Абишев.

Политолог также обратил внимание, что Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Казахстана в 2026 году на уровне 4,6%, а Всемирный банк ожидает сохранения положительной динамики и в последующие годы.

По мнению эксперта, Казахстан сохраняет статус крупнейшей экономики Центральной Азии благодаря сочетанию природных ресурсов, развитой промышленной базы, выгодного географического положения и проводимых экономических реформ.