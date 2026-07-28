Полицейский нашел пропавшую ночью девочку за 10 минут в Атырауской области
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В Атырауской области участковый инспектор полиции нашел пропавшую ночью девочку всего за 10 минут. Об этом сообщили в полиции, передает BAQ.KZ.
25 июля около 00:30 участковый инспектор Махамбетского районного отдела полиции Алмас Камидоллин во время несения службы получил сообщение о пропаже маленькой девочки. Полицейский сразу организовал поисковые мероприятия. Он обследовал близлежащие улицы, дворы, общественные места и другие возможные места, где мог находиться ребенок, не дожидаясь подкрепления.
Благодаря оперативным действиям ребенка нашли живым и невредимым и передали родителям. В комментарии полицейский отметил, что подобные случаи должны вызывать у родителей серьезную обеспокоенность.
«Потерять ребенка можно в любой момент, поэтому бдительность родителей должна быть постоянной, а не от случая к случаю», - сказал он, призвав родителей быть предельно осторожными.
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