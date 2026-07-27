Новые говорящие дроны вышли на патрулирование в ВКО

В Восточно-Казахстанской области полиция продолжает внедрять современные технологии в работу по обеспечению общественной безопасности.

На вооружение подразделений поступили 10 новых беспилотников с функцией голосового оповещения.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, дроны уже начали выполнять служебные задачи. Первые профилактические вылеты прошли над территориями рынков, базаров и сельскохозяйственных ярмарок.

С помощью громкоговорителей беспилотники передавали обращения к гражданам с напоминаниями о необходимости соблюдать общественный порядок, внимательнее относиться к личным вещам и соблюдать требования законодательства.

В полиции отмечают, что возможности новых дронов не ограничиваются профилактическими мероприятиями. Их планируют использовать для контроля дорожной безопасности, патрулирования дворовых территорий и мест массового скопления людей, проведения профилактических акций, а также во время поисковых мероприятий и мониторинга оперативной обстановки.

Использование беспилотных технологий позволяет быстрее охватывать большие территории, оперативно информировать жителей и повышать эффективность работы полицейских подразделений.

В ведомстве подчеркнули, что внедрение современных технологий направлено на предупреждение правонарушений и повышение уровня безопасности граждан.

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Ранее сообщалось, что "говорящие" дроны следят за отдыхающими на водоёмах Казахстана.

В купальный сезон Министерство по чрезвычайным ситуациям активно использует современные цифровые технологии для предупреждения несчастных случаев и повышения эффективности профилактической работы на водоёмах.

Для оперативного реагирования на происшествия, спасения людей и выявления нарушений правил безопасности в Астане, Алматы и ряде регионов страны береговые линии оборудованы 296 системами видеонаблюдения. Изображение в режиме реального времени поступает в дежурные части территориальных подразделений ДЧС и оперативно-спасательных отрядов.

Дополнительно в Алматы, Конаеве, а также в областях Абай и Жетысу функционирует 101 система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Они позволяют определять границы безопасных зон для купания и автоматически включать сиренно-речевые установки при их нарушении.

В Хромтауском районе Актюбинской области на опасных и запрещённых для купания участках установлены 16 камер видеонаблюдения, работающих на солнечной энергии. Такая система обеспечивает круглосуточный мониторинг и не зависит от электросетей, что позволяет контролировать ситуацию даже в отдалённых населённых пунктах.

Кроме того, спасатели используют беспилотные летательные аппараты с функцией громкоговорящей связи. "Говорящие" дроны информируют отдыхающих о правилах безопасности и предупреждают о возможных рисках прямо на местах отдыха.

В МЧС отмечают, что внедрение современных технологий помогает своевременно выявлять нарушения, усиливать контроль за безопасностью и предотвращать трагические случаи. Ведомство призывает граждан соблюдать правила поведения на воде, купаться только в разрешённых местах и не оставлять детей без присмотра.

Также Генпрокуратура напомнила о наказании за ослепление пилотов лазерами.

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