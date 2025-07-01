Заместитель начальника местной полицейской службы Енбекшинского района Ж. стал фигурантом уголовного дела по подозрению в изнасиловании, передает BAQ.KZ.

Информация о скандале в полиции Шымкента появилась в Telegram-канале @Koza4kov_bot.

Жалобу на майора подала его коллега, сотрудница правоохранительных органов, которая в данный момент беременна и ожидает ребёнка.

Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, дело зарегистрировано по статье 120 УК РК.

Расследование ведёт управление полиции Туранского района.

"По заявлению женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. По окончании расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Вся иная информация не разглашается, следствие ссылается на тайну досудебного расследования.

Ранее суд Шымкента вынес приговор сотрудникам психбольницы за изнасилование пациенток.