Полицейского подозревают в изнасиловании беременной коллеги в Шымкенте
Беременная сотрудница обвинила шымкентского майора в изнасиловании.
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Заместитель начальника местной полицейской службы Енбекшинского района Ж. стал фигурантом уголовного дела по подозрению в изнасиловании, передает BAQ.KZ.
Информация о скандале в полиции Шымкента появилась в Telegram-канале @Koza4kov_bot.
Жалобу на майора подала его коллега, сотрудница правоохранительных органов, которая в данный момент беременна и ожидает ребёнка.
Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, дело зарегистрировано по статье 120 УК РК.
Расследование ведёт управление полиции Туранского района.
"По заявлению женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. По окончании расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.
Вся иная информация не разглашается, следствие ссылается на тайну досудебного расследования.
Ранее суд Шымкента вынес приговор сотрудникам психбольницы за изнасилование пациенток.
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