Департамент полиции Алматы дал официальный комментарий по поводу сомнительного видеоролика, распространившегося в социальных сетях, передает корреспондент BAQ.KZ.

В полиции сообщили, что в ходе мониторинга соцсетей было выявлено видео, на котором мужчина находится в общественном месте в сопровождении нескольких женщин с закрытыми лицами.

По результатам проверки установлено, что данный видеоролик был снят в рамках коммерческой съемки и носит постановочный характер.

«Вместе с тем в ходе проверки в действиях отдельных участников были выявлены признаки административных правонарушений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В частности, зафиксированы факты ношения в общественных местах элементов одежды, препятствующих распознаванию личности», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Собранные материалы были рассмотрены, и виновные лица привлечены к административной ответственности. Им назначено наказание в виде предупреждения, а также проведена дополнительная профилактическая и разъяснительная работа.

Представители полиции напомнили, что вне зависимости от цели пребывания в общественных местах граждане обязаны соблюдать требования закона. Правоохранительные органы призывают соблюдать общественный порядок и не нарушать законодательство.

Напомним, ранее в Казахстане был принят закон, регулирующий ношение одежды, скрывающей лицо. В рамках поправок в Кодекс об административных правонарушениях вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное – штраф 10 МРП.