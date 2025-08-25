Полиция расследует инцидент с пассажирским поездом Жезказган – Астана
Некоторые пассажиры получили лёгкие травмы.
Сегодня, 11:22
123Фото: КТЖ
Правоохранительные органы проводят расследование инцидента с пассажирским поездом сообщением Жезказган – Астана, передает BAQ.KZ.
Напомним, ночью 24 августа на перегоне Кызылжар – Туйемойнак поезд экстренно затормозил, чтобы избежать столкновения с грузовым вагоном. В результате происшествия жертв нет, однако некоторые пассажиры получили лёгкие травмы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта", которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
В настоящий момент продолжается расследование обстоятельств инцидента.
