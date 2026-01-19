  • 19 Января, 09:30

Полиция задержала женщину, привязавшую к батарее и избившую ребенка в Жаркенте

Сегодня, 09:10
АВТОР
Стоп-кадр из видео Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10
73
Фото: Стоп-кадр из видео

В Департаменте полиции области Жетысу прокомментировали видеозапись, расспространяемую в соцсетях, на которой женщина привязала ребенка к батареи и жестоко избивает его. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, женщину задержали. 

– По факту видеозаписи, распространённой в WhatsApp-группах города Жаркент, сотрудниками полиции Панфиловского района незамедлительно проведена проверка. Установлено, что 28-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему малолетнему ребёнку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания, – сообщил заместитель начальника области Жетысу Руслан Чарапиев. 

В полиции также отметили, что двое детей в целях обеспечения их безопасности помещены в Центр поддержки семьи до полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.

– В адрес органа опеки и попечительства будет направлено соответствующее представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. Ход расследования находится на личном контроле руководства Департамента полиции. По итогам следствия виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, – подчеркнули в ДП области Жетысу.

