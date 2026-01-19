В Департаменте полиции области Жетысу прокомментировали видеозапись, расспространяемую в соцсетях, на которой женщина привязала ребенка к батареи и жестоко избивает его. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, женщину задержали.

– По факту видеозаписи, распространённой в WhatsApp-группах города Жаркент, сотрудниками полиции Панфиловского района незамедлительно проведена проверка. Установлено, что 28-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему малолетнему ребёнку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания, – сообщил заместитель начальника области Жетысу Руслан Чарапиев.

В полиции также отметили, что двое детей в целях обеспечения их безопасности помещены в Центр поддержки семьи до полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.