Полиция задержала женщину, привязавшую к батарее и избившую ребенка в Жаркенте
В Департаменте полиции области Жетысу прокомментировали видеозапись, расспространяемую в соцсетях, на которой женщина привязала ребенка к батареи и жестоко избивает его. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, женщину задержали.
– По факту видеозаписи, распространённой в WhatsApp-группах города Жаркент, сотрудниками полиции Панфиловского района незамедлительно проведена проверка. Установлено, что 28-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему малолетнему ребёнку.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания, – сообщил заместитель начальника области Жетысу Руслан Чарапиев.
В полиции также отметили, что двое детей в целях обеспечения их безопасности помещены в Центр поддержки семьи до полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.
– В адрес органа опеки и попечительства будет направлено соответствующее представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. Ход расследования находится на личном контроле руководства Департамента полиции. По итогам следствия виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, – подчеркнули в ДП области Жетысу.
