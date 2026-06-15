Получить шенгенскую визу может стать проще: МИД сделал заявление

Европейский союз может облегчить визовый режим для граждан Казахстана, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ерлан Жетыбаев.

По его словам, состоялся третий раунд переговоров по визовым вопросам, а его результаты будут опубликованы в ближайшее время.

Также официальный представитель отметил, что казахстанские дипломаты посетили Брюссель для проведения переговоров с Европейским союзом по вопросам визового режима.

"В целом могу сказать, что работа в этом направлении продвигается достаточно успешно. Думаю, в ближайшее время мы сможем поделиться более подробной информацией", – заявил он.

Кроме того, Жетыбаев отметил, что в летний период казахстанцы чаще обращаются в консульства иностранных государств за получением виз. Вместе с тем он напомнил, что решение о выдаче или отказе в выдаче визы является суверенным правом каждого государства.

"На данный момент мы можем лишь рекомендовать нашим гражданам заранее подавать документы и уделять особое внимание тому, чтобы они полностью соответствовали всем предъявляемым требованиям", – заключил официальный представитель.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан и Европейский союз ведут переговоры по вопросу упрощения визового режима.