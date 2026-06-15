Получить шенгенскую визу может стать проще: МИД сделал заявление
По данным Министерства иностранных дел, завершился третий раунд переговоров с Европейским союзом по вопросу упрощения визового режима.
Сегодня 2026, 17:43
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