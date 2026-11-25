Дети без статуса инвалидности не должны потерять право на бесплатную коррекционную поддержку. Такую позицию заняли в Минздраве и Минпросвещения после вопроса депутата Курултая Ажар Сагандыковой о законопроекте по вопросам здравоохранения.

Законопроект уточняет право детей, живущих с ВИЧ, на бесплатную коррекционную поддержку в школах и больницах. Депутат обратила внимание, что в формулировке есть риск.

«Сегодня в действующем законодательстве этим правом обладают все дети с ограниченными возможностями. В проекте же закона это право сохраняется только за детьми с инвалидностью. Получается, что ребенок с трудностями в развитии, но имеющий ВИЧ, право на такую поддержку теряет», – сказала Ажар Сагандыкова.

Она напомнила, что депутаты готовят законопроект о комплексной поддержке детей с особыми потребностями. Помощь там не будет зависеть от статуса инвалидности и будет положена всем детям, которым она реально нужна. Сагандыкова предложила синхронизировать нормы двух документов.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Тимур Султангазиев объяснил, что слова «дети с ограниченными возможностями» заменили на «дети с инвалидностью», чтобы привести закон в соответствие с Социальным кодексом.

«Но здесь не было задачи ограничить каким-либо образом доступ к медицинским или коррекционным услугам для детей. Мы в рамках данного законопроекта готовы с вами проработать и уточнить необходимые нормы», – сказал Тимур Султангазиев.

В Министерстве просвещения заверили, что в школах поддержку получают все дети с особыми образовательными потребностями.

«На сегодняшний день у нас в системе образования все дети, нуждающиеся в особых образовательных потребностях, независимо от наличия инвалидности или конкретного диагноза, получают необходимую психолого-педагогическую поддержку. В том числе они проходят оценку образовательных потребностей и получают услуги психолога, медика, педагогические консультации», – ответил представитель министерства.

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