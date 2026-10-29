Поправки о спецрежиме Алатау внесут в Курултай до конца января 2027 года
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Поправки в Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау» разработаны и будут внесены на рассмотрение Курултая до конца января 2027 года, сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
По его словам, для повышения инвестиционной привлекательности Алатау действует Межведомственная рабочая группа по функционированию судебной системы города.
«Разработаны поправки в Конституционный закон “О специальном правовом режиме города Алатау”. До конца января 2027 года данные поправки будут внесены на рассмотрение Курултая», - сказал Амрин.
Он также отметил, что холдинг «Байтерек» планируют наделить дополнительными функциями в области инвестиционной политики.
Амрин также рассказал о предстоящей реформе системы государственного управления. Основной акцент сделают на повышении эффективности госаппарата и его адаптации к работе в условиях цифровизации и взаимодействия с искусственным интеллектом.
Для этого предусмотрены меры правового и финансового характера, а также подготовка Комплексного плана реформирования системы государственного управления для новой экономики.
Ранее сообщалось, что для обладателей крупных состояний могут ввести повышенную налоговую ставку. Минимальную зарплату повысят до 110 тысяч теңге с 2027 года.
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