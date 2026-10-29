Поправки о спецрежиме Алатау внесут в Курултай до конца января 2027 года

Поправки в Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау» разработаны и будут внесены на рассмотрение Курултая до конца января 2027 года, сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

По его словам, для повышения инвестиционной привлекательности Алатау действует Межведомственная рабочая группа по функционированию судебной системы города.

«Разработаны поправки в Конституционный закон “О специальном правовом режиме города Алатау”. До конца января 2027 года данные поправки будут внесены на рассмотрение Курултая», - сказал Амрин.

Он также отметил, что холдинг «Байтерек» планируют наделить дополнительными функциями в области инвестиционной политики.

Амрин также рассказал о предстоящей реформе системы государственного управления. Основной акцент сделают на повышении эффективности госаппарата и его адаптации к работе в условиях цифровизации и взаимодействия с искусственным интеллектом.

Для этого предусмотрены меры правового и финансового характера, а также подготовка Комплексного плана реформирования системы государственного управления для новой экономики.

Ранее сообщалось, что для обладателей крупных состояний могут ввести повышенную налоговую ставку. Минимальную зарплату повысят до 110 тысяч теңге с 2027 года.