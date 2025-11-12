Министерство здравоохранения Казахстана провело масштабную реформу системы ценообразования на лекарства, сообщили на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов отметил, что из расчета исключены маркетинговые и транспортные расходы, а стоимость генериков снижена на 30% по сравнению с оригинальными препаратами.

Пересмотр цен коснулся почти восьми тысяч наименований лекарств, как в розничной сети, так и в системе ГОБМП и ОСМС. Благодаря реформе и централизованным закупкам Единым дистрибьютором экономия составила 70,5 млрд тенге, которые будут направлены на удовлетворение дополнительной потребности в лекарствах.

Мониторинг аптечных сетей показывает, что уже в октябре цены на востребованные препараты снизились в среднем на 11%. Наибольшее снижение отмечено по лекарствам от сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотикам и противовоспалительным средствам. Эксперты уверены, что такие меры сделают медицинскую помощь более доступной для граждан и укрепят систему здравоохранения страны.

Ранее мы сообщали, что теперь каждый казахстанец может проверить цену лекарства и подать жалобу онлайн.