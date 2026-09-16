Попытались похитить 3,7 тонны дизтоплива: уголовное дело прекратили после примирения

В области Абай двое мужчин пытались похитить 3700 литров дизельного топлива, принадлежащего одной из организаций. Довести задуманное до конца им не удалось – их остановили сотрудники службы безопасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Жарминский районный суд.

По материалам дела, мужчины действовали по предварительному сговору. В отношении них возбудили уголовное дело о покушении на хищение чужого имущества.

Во время судебного разбирательства обвиняемые и потерпевшая сторона сообщили, что примирились. Причиненный ущерб был полностью возмещен, стороны заключили медиативное соглашение и попросили прекратить дело.

Суд учел признание вины, возмещение ущерба и примирение с потерпевшей стороной. В результате уголовное дело прекратили на основании части 1 статьи 68 УК РК, а мужчин освободили от уголовной ответственности.

Гражданский иск потерпевшей стороны также прекращен в связи с примирением.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Читай также:

Суд отказал в допросе судмедэксперта по делу Улданы Мырзуан

Один пропущенный этап суда изменил судьбу осужденного в Алматинской области